Bir ülke daha F-35 almak için harekete geçti

Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Napadej Dhupatemiya, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını almak istediklerini belirtti.

Ellerindeki F-5 ve F-16 filosunun 30 yıldır kullanıldığını ve artık yeni bir savaş uçağına ihtiyaçları olduğunu kaydenden general, "Ulusal savunmayı güçlendirmek için bu (F-35) gelişmiş savaş uçaklarını takipteyiz" dedi.

F-35'lerin maliyeti düşüyor

ABD savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'ler ilk çıktığında maliyeti 142 milyon dolardı. Ancak uçağın maliyeti şu anda 82 milyon dolara kadar düştü. Bu da bazı ülkeleri harekete geçirdi.

Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Napadej de bu duruma değinerek, "Envanterdeki İsveç yapımı yeni nesil Saab Gripen'in birim başına maliyeti 85 milyon dolar. Lockheed Martin'in ürünü (F-35) bizim için ulaşılmaz değil. Müzakerelere bağlı olarak, bir F-35'in birim fiyatı 70 milyon dolara kadar düşürülebilir" dedi.

Napadej ayrıca, F-35 alma projesinin 2023 bütçesine katılması için Meclis'in tüm sorularını yanıtlamaya hazır olduğunu kaydetti.