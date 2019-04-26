Bir ülke daha ayaklandı! Nazi işgali için tazminat istiyorlar

İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananlarla ilgili Almanya’nın peşini bırakmayan Polonya'nın, Berlin’den 850 milyar dolardan fazla tazminat talep etmesi bekleniyor. Yunanistan da, Almanya’dan 300 milyar dolar tazminat talep etmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlarla ilgili Almanya'nın peşini bırakmayan Polonya'nın, Berlin'den 850 milyar dolardan fazla tazminat talep etmesi bekleniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğrayan Polonya, uzun süredir Berlin'den tazminat talep ediyor. Polonya meclisindeki tazminat komisyonu bu konuda rapor hazırlıyor. Almanya'dan tazminat talep edilen raporun, Nazi işgalinin 80'nci yıldönümü olan 1 Eylül'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Polonya Tazminat Komisyonu Başkanı Arkadıusz Mularczyk, "Savaş tazminatı tutarının Polonya'nın Avrupa Birliği'nden bugüne kadar aldığı bütün fonlardan kat kat fazla olacağını düşünüyorum." dedi.

Mularczyk ayrıca, "Polonya milyonlarca vatandaşını kaybetmekle kalmadı, acımasızca yakıldı, yıkıldı. Polonya'nın başkenti Varşova yüzde 90 yok edildi. Yüz binlerce sanat eserimiz Polonya'dan kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Varşova'nın Berlin'den 850 milyar dolardan fazla tazminat talep etmesi bekleniyor.

Yunanistan 300 milyar dolar tazminat talep etmişti

Yunanistan da 300 milyar dolar tazminat talep etmişti

Yunanistan Meclis'i de, Berlin'den 300 milyar dolar savaş tazminatı talep eden raporu 17 Nisan'da kabul etmişti.

Berlin yönetimi ise 1953'te Doğu Almanya'nın Polonya'ya ödeme yaptığını, 1960'ta da Atina'ya 115 milyon mark ödendiğini hatırlatıyor.

Almanya bu ödemelerle konunun hem hukuki hem de siyasi açıdan kapandığını savunuyor.