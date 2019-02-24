Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

Brexit'in ardından İtalya'da halk AB’den ayrılma konusunu sesli bir şekilde dile getirmeye başladı. Roma'da kendisine mikrofon uzatılan İtalyanların çoğunluğu ülkelerinin AB’den ayrılmasını istediklerini dile getirirken, kimileri ise İngiltere’nin bile AB’den ayrılmayacağı görüşünü paylaştı.

İngiltere’de yapılan halk oylamasının ardından başlatılan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık süreci (Brexit), İtalya’ya da örnek oldu. İtalya’nın başkenti Roma’nın sokaklarında kendilerine mikrofon uzatılan vatandaşların büyük çoğunluğu, ülkelerinin AB’den ayrılması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

"AB'nin barışı tesis ettiğini düşünmüyorum"

Emekli bir banka memuru olan 69 yaşındaki Daniela Boni, Brexit’i desteklediğini ve İtalya’nın da AB’den ayrılması gerektiğini belirterek, “İngiltere Euro bölgesini terk etme kararıyla iyi bir iş yaptı. Biz de kendi sınırlarımızla ve kendi işlerimizle kendimiz ilgilenmeliyiz.” dedi.



AB politikalarını beğenmediğini belirten Daniela Boni, “AB bize yardımcı olmuyor, sadece kendi kurallarını uygulamamızı istiyor. Her ulus, kendi çıkarını düşünmelidir. Evet, AB kurumu barışı tesis etmiş olabilir, ama bunu ne pahasına gerçekleştirdi? Zaten gerçek bir barışın tesis edildiğini de düşünmüyorum.” diye konuştu.

"AB'nin parçası olmak, Fransa'ya pasaportsuz gidebilmekten daha büyük bir allam taşımalıdır"

İngiltere’de yapılan referandum sonuçlarının çok net olduğunu ve İngiliz halkının kararını verdiğini belirten 39 yaşındaki İtalyanca öğretmeni Valientina Colacelli ise, “Siyasî ve ekonomik sonuçlar ortadadır. Çalışmak için İngiltere’ye gitmiş olan birçok arkadaşım var. Hepsi de İtalya’da bulamadıkları fırsatları orada buldular.” ifadelerini kullandı.



Brexit’in diğer Avrupa ülkelerinde de pekala görülebilecek bir eğilim olduğunu belirten Valentina Colacelli, “Avrupa, bir fikir olarak iyi olabilir; ama bu fikrin nasıl hayata geçirileceği noktasında bir problem var. Avrupa’nın bir parçası olmak, Fransa’ya pasaportsuz girebilmekten daha büyük bir anlam taşımalıdır.” sözlerini kullandı.

"İyi bağlantıları olan..."

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararına katılmadığını belirten 28 yaşındaki öğrenci Alessandro Di Luna, “Brexit’in ne ekonomik ne de sosyal perspektiflerde olumlu etkileri olduğu kanaatinde değilim. İngiltere’de iş deneyimi elde etmek için çabalayan birçok insan için oturma izni almak daha da zorlaşacak.” dedi.



Sosyal perspektiften bakıldığında Brexit’in uluslararası bir toplumun kalkınmasının gelişimi noktasında büyük hasarlara yol açtığını anlatan Alessandro Di Luna, “Brexit, iyi bağlantıları ve parası olanları etkilemeyecektir, ama yeni bir hayat kurmak isteyenlerin önüne büyük bir set çekiliyor.” diye konuştu.

"Gücün merkezileştirilmesi konusunda çok ileri gidildi"

İngiltere’de beş yıl yaşadığını anlatan 27 yaşındaki restoran yöneticisi Matteo Cassarri, “Göçmenlik ve AB ile ticaret İngiltere için çok önemlidir. Bu iki şeye, düşündüğümüzden daha fazla bağımlılar.” dedi.



Avrupa Birliği’ne karşı olduğunu ve insanlar ayrılmak istemelerinin altında yatan sebepleri anladığını belirten Matteo Cassarri, “Gücün merkezileştirilmesi konusunda çok ileri gidildiğini düşünüyorum. Bir grup insanın bütün çoğunluğu kontrol etmesi fikrine katılmıyorum. Ben özgürce seyahat edilebilmesi taraftarıyım. Göçmenlik ve küreselleşmeye karşı değilim.” sözlerini kullandı.

"İngiltere AB'den ayrılamaz"

İngiltere’nin günün sonunda AB’den ayrılmayacağına inandığını söyleyen ve otomotiv endüstrisinde yöneticilik yapan 54 yaşındaki Angelo Grassi, “İngilizler de, bizim son seçimlerde yanlış bir hükûmeti seçmemiz gibi, yanlış bir karar verdi.” dedi.



Otomotiv sektöründe çalıştığını hatırlatan ve göçmenler olmasa kepenk kapatmak zorunda kalacaklarını belirten Angelo Grassi, “Özellikle benim sektörüm, Brexit yüzünden büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. En güçlü otomotiv pazarı Almanya’ya aittir ve bu olaydan en çok onlar etkilenecektir. İtalya’nın ekonomisinin mevcut durumu zaten daha kötüye gitmez.” diye konuştu.

İngiltere-AB ilişkileri

İngiltere’yle çok eskiye dayanan tarihî, ekonomik, kültürel ve diplomatik bağları bulunan ve onlarca yıldır gerek eğitim gerekse iş gerekçeleriyle İngiltere’ye göç eden İtalyanlar, İngiltere’deki en büyük beşinci yabancı halk konumunda bulunuyor.