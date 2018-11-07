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Bir ülke daha ABD yaptırımından muaf tutuldu

ABD, 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren İran'a yönelik yaptırımlardan muaf ülkeler arasına Afganistan'ın da dahil edildiğini bildirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:48
Bir ülke daha ABD yaptırımından muaf tutuldu

ABD, Afganistan'ın İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulan ülkeler arasına alındığını bildirdi.

ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulan ülkeler arasına Afganistan'ın da alındığını duyurdu.

Muafiyet kapsamında Afganistan'ın İran'dan petrol sevkiyatına devam edebileceğini belirten Bass, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Afganistan'a geniş kapsamlı bir değerlendirmenin ardından 'İran Özgürlük ve Koruma Karşıtı Yasa' kapsamında, İran'dan petrol ürünlerinin ithalatı ve yaptırım kapsamına alınmayan malların Çabahar Limanı üzerinden sevkiyatına izin veren muafiyet sağladı."

Çabahar Limanı Projesi

ABD'nin, İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında bulunan Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi projesini de İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet kapsamına aldığı belirtiliyor.

Çabahar Limanı projesi, İran'ın güneydoğusundan başlayan Afganistan ve Orta Asya'nın derinliklerine uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı yatırımlarını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle Tahran'da imzalanmıştı.

Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nın, Hindistan'ın Orta Asya'ya, Afganistan'ın uluslararası sulara açılan kapısı olması planlanıyor.

8 ülke muaf tutulmuştu

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:48
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. İran
  4. ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass
  5. İran Özgürlük ve Koruma Karşıtı Yasa
  6. Çabahar Limanı
  7. Çabahar Limanı projesi
  8. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  9. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
  10. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  11. Umman Denizi

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