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Spor Bir Türk teknik adamı da İran yolcusu!
Spor

Bir Türk teknik adamı da İran yolcusu!

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran İran Ligi ekibi Tractor FK, Hamza Hamzaoğlu'na teklif götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 15:13:00 -
Bir Türk teknik adamı da İran yolcusu!

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran İran Ligi ekibi Tractor FK, Hamza Hamzaoğlu'na teklif götürdü.

İran'ın güçlü takımı Tractor FK'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sağlam'ın ayrılığının ardından İran temsilcisinde hoca arayışları başladı.

Hamzaoğlu'na teklif

Tractor FK, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu'na teklif yaptı ancak deneyimli hoca 'teşekkür' ederek şu anda böyle bir planının olmadığını iletti.

Galatasaray'da 3 kupa kazandı

Kariyerinde; Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, BB Erzurumspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor takımları bulunan tecrübeli hoca, G. Saray'da Süper Lig, Türkiye Kupası, ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

En son Eyüpspor'da çalıştı

Hamza Hamzaoğlu geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve 1. Lig'de Eyüpspor'da çalıştı.

 

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