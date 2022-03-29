Bir tür intihar! Rus askerleri Çernobil'deki radyoaktif alanda geziyor

The Independent gazetesinin haberine göre, Çernobil nükleer santralindeki bir çalışan, nükleer felaket bölgesini ele geçiren askerler için eylemin bir ‘intihar davranışı’ olduğunu, çünkü soludukları radyoaktif tozun vücutlarında iç radyasyona neden olma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Nükleer Müfettişliği, geçtiğimiz 25 Şubat'ta Çernobil'deki radyasyon seviyelerinin ağır askeri araçların toprağı harekete geçirmesi nedeniyle yükseldiğini söyledi. Ancak şu ana kadar tam olarak ne olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı ortaya çıkmadı.

Rus tankları, 24 Şubat'ta Çernobil'e girip alanın kontrolünü ele geçirdiğinde de görevinin başında olan Ukraynalı iki işçi, hala kullanılmış nükleer yakıtın güvenli bir şekilde depolanmasından ve 1986'da patlayan reaktörün kalıntılarını denetlemekten sorumlu.

İki çalışanda da Kiev'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde, santralin etrafındaki alanın en radyoaktif kısmı olan Kızıl Orman'dan geçen Rus tanklarını ve diğer zırhlı araçları gördüklerini söylediler.

Bir işçi, tesiste yanlarında çalışırken konuştuğu üniformalı askerlerin patlamayı duymadıklarını ifade etti.

Rus ordusu, santralin ele geçirilmesinden sonra radyasyonun normal seviyelerde kaldığını ve eylemlerinin Ukrayna milliyetçilerinin potansiyel ‘nükleer provokasyonlarını’ engellediğini söyledi. Rusya daha önce kuvvetlerinin Ukrayna'daki nükleer tesisleri tehlikeye attığını reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Çernobil çalışanlarının iddialarına yanıt vermedi.

Kızıl Orman, patlamadan kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra onlarca kilometrekarelik çam ağaçlarının kırmızıya dönmesinden dolayı bu ismi almıştı. Orman, o kadar kirli sayılıyor ki nükleer santral işçilerinin bile oraya gitmesine izin verilmiyor.

Rus işgali sırasında orada olmayan Çernobil Tesisinin Genel Müdürü Valery Seida, “Orada kimse yok, kimse gitmiyor” şeklinde konuştu.

İşçiler, Rus askeri konvoyunun bölgeden geçtiğini belirtti.

İşçilerden biri bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir askeri araç konvoyu tesisimizin hemen arkasındaki yolda ilerliyordu. O yol Kızıl Orman'dan geçiyordu... Konvoy büyük bir toz bulutu yaydı. Birkaç güvenlik sensörü yüksek düzeyde radyasyon gösterdi.”

İşçiler, Rus birliklerinin gelmesinin ardından, geçtiğimiz hafta evlerine gitmelerine izin verilmeden önce fabrikada yaklaşık bir ay çalıştı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı geçtiğimiz Pazar günü, Çernobil'deki radyasyon tehlikeleri konusunda uyarıda bulunarak, yasaklı bölgenin ‘askerileştirilmesi’ nedeniyle Rus güçlerini eleştirdi.