Bir tır dolusu soğan bir saatte bitti Kapan sırtına vurup götürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hayırsever bir esnaf tarafından gerçekleştirilen kuru soğan hayrı vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, bir tır dolusu tonlarca kuru soğan İncirliova Belediyesi ekipleri tarafından bir saat içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Acarlar Mahallesi'nde hal esnafı olan Semih Andiç, vefat eden dedeleri ve tüm şehitler adına soğan hayrı yaptı. Hayır kapsamında hazırlanan bir tır dolusu kuru soğan, Cumhuriyet Meydanı'na getirilerek İncirliova Belediyesi'ne teslim edildi. Belediye tarafından yapılan anonslarla vatandaşlara dağıtım duyuruldu. Sabah saat 10.00 sıralarında belediye ekipleri soğan dağıtımına başladı. Meydana gelen vatandaşlar, çuval ve poşetlerle kuru soğan alarak evlerinin yolunu tuttu. Bir tır dolusu soğan vatandaşların yoğun ilgisi sonucu bir saatte tükendi.