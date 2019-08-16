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Bir tık için sahaya girmişti! Youtuber'e bir tepki de güvenlikçilerden

İstanbul'da oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya girerek Türkiye'nin imajına zarar veren Youtuber'a bir tepki de güvenlikçilerden geldi. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı sahada görev yapan özel güvenlikçilerin işten atıldığı haberlerinin de dogru olmadığını belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:59
Bir tık için sahaya girmişti! Youtuber'e bir tepki de güvenlikçilerden

 Yeni akit  Ankara 

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın sahaya girmesine ilişkin internet sitelerinde ve sosyal medya'da yapılan açıklamalarla ile gündem olan konuya ilişkin Liverpool-Chelsea maçında statda görev yapan özel güvenlikler hakkında soruşturma yapıldığı ve kimlik kartlarının iptal edildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'nın  yaptığı açıklamada 5188 sayılı özel güvenlik kanununda özel güvenlik kimlik kartının hangi hallerde iptal edileceği bellidir, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu 10. ve 11. Maddesinde açık bir şekilde yazıldığı üzere hakkında soruşturma ve kovuşturma olması halinde katalog suçları işlemesi durumunda özel güvenlik görevlilerinin kimliği iptal edilmektedir.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın sahaya girmesine ilişkin olayda özel güvenlik görevlilerinin kusuru olsa dahi, işlerinden olmaları ve kimlik kartlarının iptal edilmesi söz konusu olmaz, statlarda görev yapan özel güvenlik görevlileri düşük ücret ve zor şartlarda teçhisatsız görev yaparken, bu tür olaylarda özel güvenliklere işlem yapılmaya kalksa kimse statlarda çalıştıracak özel güvenlik görevlisi bulamaz.

Statlarda çalışan özel güvenlikler şikayetçi

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı , Statlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin sürekli olararak basına yansıyan her olayda günah keçisi ilan edilmeye çalışıldığını ve düşük ücret ile çalışan özel güvenlik görevlilerinin yeni sezonda maçlara göreve gitmeyeceklerini sosyal medyada ilan edildiğini, statlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik başta ücretler olmak üzere düzenleme yapılmasının elzem olduğunu ve simsarlık faaliyeti yaparak spor müsabakalarına personel  temini yapan kişilerin kişi başı özel güvenlik görevlileri üzerinden ciddi rant sağladığını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e çağrı yaptıklarını ve yeni dönemde özel güvenlik görevlileri için düzenleme yapılmazsa spor müsabakalarını özel güvenlik görevlilerinin boykot edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:59
  1. Ankara
  2. Türk-İş
  3. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı
  4. Liverpool-Chelsea maçı
  5. YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz

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