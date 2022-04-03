Bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.
Kaynak: TRT Haber