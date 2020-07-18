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Yerel

Bir terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 1 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:21:00 -
Bir terörist daha teslim oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir teröristin, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir terörist daha Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim oldu.

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