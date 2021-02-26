Bir tekzipte 3 yalan! Şişli Belediyesi, Akit’i yalanlamak isterken, haberimizi doğruladı

Akit’in 20 Şubat Cumartesi günü manşetten verdiği ‘Şişli Belediyesi’nden İmamoğlu tipi soygun’ haberi, Şişli Belediyesi’ni panikletti. Sanatçılarla online söyleşi için adrese teslim yapılan ama söz verilen tarihte gerçekleştirilmeyen ihaleyi savunmaya kalkışan CHP’li belediye gönderdiği tekzip metniyle bir yandan haberimizi doğrularken, diğer yandan kendilerinin 3 yalanını ifşa etti.

“Online” sohbeti “çektik” dediler

Akit’in dürüst, ilkeli ve belgeli haberleri, maskeleri düşürmeye devam ediyor. CHP’li Şişli Belediyesi’nin gazetemize gönderdiği tekzip metni haberimizin içeriğini doğruladı.

Gazetemizin resmi ihale metnine dayandırdığı haberde, söz konusu etkinliğin online yani canlı olarak yapılacağı belirtilirken, belediye tarafından sorumlu müdürümüze gönderilen metinde, “Çekimler Nazım Hikmet Kültür Evi’nde gerçekleştirilmiş, yine sözleşmede belirtildiği üzere ilgili çekimlere ait kayıtlar idare tarafından teslim alınmıştır” ifadelerine yer veriliyor.

Yine ihale metninde etkinliğin 10-15 Şubat tarihleri arasında 5 gün boyunca yapılacağı belirtilirken, gönderilen tekzipte ise, ihale metninde hiç bahsedilmeyen şu ifadeler yer alıyor: “Tarafımızca ihalesi gerçekleştirilen çekimler 27-28 Şubat 2021 ve 6-7 Mart 2021 tarihlerinde belediyemiz sosyal medya hesaplarından yayınlanmak üzere planlanmıştır.”

Beş günü dörde indirdiler

İhale metniyle gönderilen tekzip metni arasındaki skandallar bu kadarla da sınırlı kalmıyor. İhale sözleşmesinde 5 gün olarak belirtilen etkinlik, “27-28 Şubat 2021 ve 6-7 Mart 2021 tarihlerinde belediyemiz sosyal medya hesaplarından yayınlanmak üzere planlanmıştır” denilerek 4 gün olduğu itiraf ediliyor. Yine tekzip metninde, ihaleyi alan firmanın 1 yıllık olmadığı ve 3 yıllık olduğu ifade edilmesine rağmen, ihaleyi alan Sina Prodüksiyon adlı şirketin İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında 9.05.2019 tarihinde kurulduğu açıkça görülüyor.

Ayrıca, Sina Prodüksiyon adlı şirketin web sitesindeki “hakkımızda” bölümünde de şirketin faaliyete geçtiği tarih olarak 2019 yılından bahsediliyor. Şişli Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen ve tarafımıza saldırılan metindeki çelişkiler ise gerçeğin kendi ağızlarından teyiti niteliği taşıyor.