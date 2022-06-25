  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bir tek Süper Lig'in yoktu! TFF'den yıllardır beklenen karar
Spor

Bir tek Süper Lig'in yoktu! TFF'den yıllardır beklenen karar

TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:53:00 -
Bir tek Süper Lig'in yoktu! TFF'den yıllardır beklenen karar

Yıllardır beklenen ve eleştiri konusu haline gelen 'resmi hesap' konusuna, yeni TFF yönetimi çözüm getirdi. Salim Manav'ın haberine göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. Buna ek olarak, idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

Büyük liglerde uygulanıyor

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alarak hareket edecek. Ayrıca,TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23