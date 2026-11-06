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Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

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Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en küçük arabası olarak giren 1964 model Peel P50, açık artırmaya çıkarıldı.

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Foto - Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

Otomotiv tarihinde sıra dışı tasarımı ve küçük boyutlarıyla kendine özgü bir yer edinen Peel P50, koleksiyonerlerin ilgisini çekecek yeni bir açık artırmayla gündemde. Yalnızca bir yetişkin ve bir alışveriş çantasını taşıyabilecek şekilde tasarlanan üç tekerlekli araç, yaklaşık 60 bin sterline ulaşması beklenen tahmini satış fiyatıyla dikkat çekiyor. İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde faaliyet gösteren Iconic Auctioneers tarafından satışa sunulacak otomobil, 14 Kasım'da yeni sahibini bulmaya çalışacak. Yaklaşık 137 santimetre uzunluğunda ve 106 santimetre genişliğindeki araç, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak tescillenmiş olmasıyla da tanınıyor.

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Foto - Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

GERİ VİTESİ YOK, ELLE HAREKET ETTİRİLİYOR The Independent'ın haberine göre; Peel Engineering tarafından 1964 yılında Man Adası'nda üretilen Peel P50, küçük boyutlarının yanı sıra alışılmışın dışındaki kullanım özellikleriyle de öne çıkıyor. Saatte yaklaşık 64 kilometre hıza ulaşabilen araç, özellikle şehir içi ulaşım için geliştirildi. Üç vitesli manuel şanzımana sahip otomobilde geri vites bulunmuyor. Sürücünün aracı geriye almak istemesi durumunda arka bölümdeki tutamağı kullanarak otomobilin arkasını kaldırması ve aracı elle çevirmesi gerekiyor. Piyasaya çıktığı dönemde 199 sterlin fiyatla satışa sunulan Peel P50, yakıt ekonomisini ön plana çıkaran "yürümekten daha ucuz" sloganıyla tanıtılmıştı. Dönemin koşullarında geniş kitlelere ulaşamayan modelden 1962-1965 yılları arasında yalnızca 50 adet üretildi. Günümüzde ise bu araçların 30'dan azının varlığını koruduğu belirtiliyor.

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Foto - Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

FİNLANDİYA'DAN İNGİLTERE'YE GETİRİLDİ Açık artırmada satışa sunulacak zeytin yeşili Peel P50'nin geçmişi de koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. İlk olarak 1964 yılında sıfır kilometre olarak Finlandiya'ya ithal edilen otomobil, bu yılın başlarına kadar burada muhafaza edildi.

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Foto - Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal özelliklerini koruduğunu ve restorasyon çalışmaları için oldukça elverişli durumda bulunduğunu açıkladı. Şirketin kurucusu Cyril Cannell tarafından tasarlanan Peel P50, ilk kez 1962 yılında Londra'da düzenlenen Earl's Court Bisiklet ve Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı. Tasarım sürecinde tekerlek yerleşiminde değişikliğe gidilen model, ön bölümde iki, arka bölümde ise tek tekerlek bulunan yapısıyla son halini aldı. 49 cc hacimli iki zamanlı motorla donatılan otomobil, üç vitesli manuel şanzımanıyla 1963 yılında satışa sunuldu.

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