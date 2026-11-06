Dünyanın en küçük arabası rekor kırdı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

Otomotiv tarihinde sıra dışı tasarımı ve küçük boyutlarıyla kendine özgü bir yer edinen Peel P50, koleksiyonerlerin ilgisini çekecek yeni bir açık artırmayla gündemde. Yalnızca bir yetişkin ve bir alışveriş çantasını taşıyabilecek şekilde tasarlanan üç tekerlekli araç, yaklaşık 60 bin sterline ulaşması beklenen tahmini satış fiyatıyla dikkat çekiyor. İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde faaliyet gösteren Iconic Auctioneers tarafından satışa sunulacak otomobil, 14 Kasım'da yeni sahibini bulmaya çalışacak. Yaklaşık 137 santimetre uzunluğunda ve 106 santimetre genişliğindeki araç, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak tescillenmiş olmasıyla da tanınıyor.