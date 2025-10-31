Bir tehlike mi görüyorlar? ABD, Ulusal Muhafızların görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington’daki Ulusal Muhafızların görev süresini uzatma kararı aldı. Kasım sonunda sona ermesi planlanan görev, Şubat 2026’ya kadar devam edecek.

ABD'nin başkenti Washington'a konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar birliklerinin görev süresinin uzatıldığı iddia edildi. CNN'in konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu yönde bir talimat verdi.

Görev süresi Şubat 2026’ya uzatıldı

Bu karara göre, görevi Kasım ayı sonunda sona erecek olan birliklerin Şubat 2026’ya kadar başkent Washington’da konuşlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Başkan Trump’ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, daha önce "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump'ın askeri hamleleri

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles’a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington’a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

ABD yönetimi 4 Ekim’de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken, 6 Ekim’de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı. Eyalet yönetimleri, söz konusu kararlara karşı davalar açarken, yasal süreç devam ediyor.

