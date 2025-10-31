  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Bir tehlike mi görüyorlar? ABD, Ulusal Muhafızların görev süresini uzattı
Dünya

Bir tehlike mi görüyorlar? ABD, Ulusal Muhafızların görev süresini uzattı

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Bir tehlike mi görüyorlar? ABD, Ulusal Muhafızların görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington’daki Ulusal Muhafızların görev süresini uzatma kararı aldı. Kasım sonunda sona ermesi planlanan görev, Şubat 2026’ya kadar devam edecek.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington’daki Ulusal Muhafızların görev süresini uzatma kararı aldı. Kasım sonunda sona ermesi planlanan görev, Şubat 2026’ya kadar devam edecek.

ABD'nin başkenti Washington'a konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar birliklerinin görev süresinin uzatıldığı iddia edildi. CNN'in konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu yönde bir talimat verdi.

Görev süresi Şubat 2026’ya uzatıldı

Bu karara göre, görevi Kasım ayı sonunda sona erecek olan birliklerin Şubat 2026’ya kadar başkent Washington’da konuşlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Başkan Trump’ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, daha önce "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump'ın askeri hamleleri

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles’a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington’a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

ABD yönetimi 4 Ekim’de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken, 6 Ekim’de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı. Eyalet yönetimleri, söz konusu kararlara karşı davalar açarken, yasal süreç devam ediyor.

Orta Doğu Haber

Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat
Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat

Dünya

Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat

Kuzey Kore ziyareti öncesi Trump ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Güney Kore'ye onay çıktı
Kuzey Kore ziyareti öncesi Trump ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Güney Kore'ye onay çıktı

Gündem

Kuzey Kore ziyareti öncesi Trump ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Güney Kore'ye onay çıktı

Volkswagen'de Trump şoku yaşanıyor! Tam 5 milyar avro
Volkswagen'de Trump şoku yaşanıyor! Tam 5 milyar avro

Ekonomi

Volkswagen'de Trump şoku yaşanıyor! Tam 5 milyar avro

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23