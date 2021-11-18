Bir taşla 2 kuş! Faiz düştükçe maske de düşüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında, faiz ve enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Milletimizi faize ezdirmeyiz." mesajı vermişti. Erdoğan, faize ilişkin değerlendirmesinde şunları söylemişti:

"Şunu bilmemiz lazım, bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Olaya buradan bakacağız, ona göre de adımımızı atacağız."

'Bu bir şeriat devleti anlayışıdır'

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasını hedef alırken yüce dinimiz İslam'a dil uzatttı. Erdoğan'ın açıklamalarını alıntılayan Yanardağ, "Bu bir şeriat devleti anlayışıdır." dedi.

Anti kapitalist Yanardağ'dan 'faiz' güzellemesi

Söze geline anti kapitalist solculuktan dem vurup, faiz düştükçe maskesi de düşen Yanardağ, kapitalizmin halkı sömüren faiz düzenini, "akılcılık ve bilim" sözleri ile savundu:

"Bu sözler; devleti, ekonomiyi, toplumu dini hükümlerle, yani tartışılamaz ve itiraz edilemez doğmalarla (nas) yöneteceğiz demektir. Bu Taliban cumhuriyeti anlayışıdır. Akıl ve bilimi terk etmek, inanç merkezli bir bilgi anlayışını savunmaktır. Bu bir Ortaçağ arızasıdır."

Haddi aşan sözlerle yüce Kur'an'ı hedef aldı!

"İnanç merkezli (kutsal metinleri esas alan) bilgi anlayışı Ortaçağa aittir." sözleri ile yüce Kur'an'ın emirlerini de hedef alan Merdan Yanardağ, hadsiz sözlerine şöyle devam etti:

"Modern çağ ise inanç merkezli bilgi anlayışının yerine, akıl ve bilim merkezli bilgiyi koymakla başlamıştır. İnsanlığın Ortaçağ karanlığını aşması ancak böyle mümkün olmuştur.

Günümüz Batı uygarlığının temelinde akıl ve bilim merkezli bilgi anlayışı vardır. Batı'yı salt Hristiyan kültürüyle tanımlayanların, Batı denilince akıllarına Hristiyanlık gelenlerin en büyük hatası budur. Oysa Batı, kilisenin taassubunu ve egemenliğini yıktığı için Batı oldu.

Akıl ve bilim merkezli bilgi anlayışı, ancak laik toplumlarda ve kültürlerde gelişir. Müslüman dünya inanç merkezli bilgi anlayışını aşamadığı, dinde güncelleme ve reformu yasaklayıp, içtihad kapısını kapattığı için halen devam eden kendi karanlığını / Ortaçağını yaşıyor.

Bu dünyanın tek istisnası Cumhuriyet Türkiyesi'ydi.. Onu da emperyalizmin desteğiyle 70 yıldır paçasından Ortaçağa çekiyorlar. Sanırım son 19/20 yılda islamcı AKP iktidarıyla bunu başardılar. Ne yazık ki, solu ve sağıyla liberallerin verdiği destek bu başarıda etkili oldu."