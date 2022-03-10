Bir tane Türk doktor yok muydu övebileceğin? Uğur Dündar’dan Erdoğan’a ‘kopyala-yapıştır’ saldırı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına gitme tehdidiyle hükümeti hedef alan “doktorlarla” ilgili, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri geniş kesimler tarafından beğeni toplarken, Sözcü yazarı Uğur Dündar Erdoğan’a laf yetiştirmeye kalktı.

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına çıkışmak için ilginç bir yöntem seçen Dündar, 4 yıl önce yayınladığı yazısını kopyala – yapıştır yaptı.

Uğur Dündar’ın aynı yazıyı yayınlaması, “Söyleyecek sözü yok. Amacı Erdoğan’a laf yetiştirmek ve çaktırmadan Ermeni hayranlığını yinelemek” yorumlarına neden oldu. Ayrıca Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın son hareketi, “Bir tane Türk doktor yok muydu, övebileceğin ki, ölümünden 4 yıl sonra, tekrar aynı doktoru yazdın?” sorusunu da akıllara getirdi.

Dündar’ın bugünkü yazısı:

Dündar’ın 4 sene önceki yazısı:

Erdoğan doktorlar için ne dedi?

Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden konulardan biri olan bazı doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir” dedi.