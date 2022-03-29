Turgay Güler, gece yatmadan önce bir tabak manda yoğurdu, üç-beş hurma, bir kaşık kestane balı, bir avuç yulaf ezmesi yediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Yoğurt şu kadar, hurma bu kadar" diyerek yüklenen çevrelere ayar verdi. "Öylesine gaza gelmişler ki bir tabak manda yoğurduyla Erdoğan'ı devirecekler" ifadelerini kullanan Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bir tabak manda yoğurdu, içine üç-beş hurma, bir kaşık kestane balı, bir avuç yulaf ezmesi.

Hepsi bu!

Semirgin troller, Erdoğan'ın akşam yemeği menüsünü görünce mal bulmuş mağribi gibi hemen atılıp yardırmaya başladı.

Alayı ruh hastası!

Bunları besleyen ağababalarının da bunlardan farkı yok, aynılar.

Neymiş? Erdoğan manda yoğurdunun içine hurma, yulaf, bal koyup yiyormuş!

Bak sen!

Bir de hesap yapmışlar ki sormayın, evlere şenlik. Matematiğinizi sevsinler sizin!

Yoğurt şu kadar, hurma bu kadar...

Eeee?

Bilmem kaç lira!

O da kesmemiş otuzla çarpıp bir aylık maliyet bulmuşlar!

On ikiyle çarpıp yıllık maliyeti de çıkarmışlar.

Hem de her birini bir kilo fiyatı üzerinden!

Yani Erdoğan her akşam bir kilo yoğurdun içine bir kilo bal, bir kilo yulaf ezmesi, bir kilo hurma koyup yiyormuş gibi.

Kafayı yemişler!

Öylesine gaza gelmişler ki bir tabak manda yoğurduyla Erdoğan'ı devirecekler!

Erdoğan mademki manda yoğurdu yiyor ve bunu da sözüm ona ağzından kaçırdı o halde behemehâl istifa etmeli!

Erken seçime gidilmeli!

Vizyonları bu!

Hatırlayın bunların ağababası vaktiyle 'Sarayın klozetleri altından' diye bir yalanı bizzat kendi ağzından tedavüle sokmuştu.

Utanmamıştı, sıkılmamıştı!

Siyasetlerini bu nevi ucuzluklar üzerine inşa etmişler, vizyon da çap da bu kadar.

Bunların bir başka modeli de Erdoğan'ın bindiği Mercedes marka otomobile kafayı takmıştı. Niye Mercedes'e biniyormuş, Renault olmaz mıymış?

İşin garibi 'sizin makam aracınız nedir' sorusu karşısında kekeleyip 'Mercedes' demişti.

Şaka gibi!

Yine aynı kişi hafta sonu 'Erbakan yaşasaydı Kılıçdaroğlu'yla hareket ederdi' deme gafletinde bulundu.

Çünkü kendi tabanında artık huzursuzluk sebebi olan CHP ilişkisini Erbakan gibi mümtaz bir şahsiyet üzerinden aklamaya çalışıyor.

Neyse biz şimdi gelelim asıl meseleye.

Bu arkadaşların 'manda yoğurdundan' medet ummalarının yegâne sebebi Erdoğan'ın dünya üzerinde artan popülaritesinden duydukları rahatsızlık.

Bu öylesine bir rahatsızlık ki mesela geçen gün Hollanda Başbakanı Türkiye'de Erdoğan'la görüşürken Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan'ı kimse kâale almıyor' gibi akla ziyan bir açıklama yaptırdı. Dahası öncesinde de kimler gelmişti ona rağmen.

Hal böyle olunca hayıflanıyorlar tabii!

Oysa mandacılığı kabul etmiş batılı dostlarıyla Erdoğan'ı devirmek için sözleşmişlerdi.

Sanırım şimdilerde 'batılı dostlarımız bize niye sırt çevirdi, böyle konuşmamıştık ama' diye ağlaşıyorlardır.

Uzun lafın kısası muhalefetimiz manda yoğurduna kafayı gömmüş bunun üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor.

Demem o ki bunlardan bir cacık olmaz.

Millet de görüyor zaten.

Ve son bir not.

Sanırım Ramazan boyunca sahurda manda yoğurdu, yulaf ezmesi, hurma ve bal ile niyetleneceğim.

Ben üzerine bir miktar da çörek otu serpmeyi düşünüyorum.

Size de tavsiye ederim.

Kanmayın bunların manda yoğurdu şu kadar diye goy goy yapmalarına.

İstanbul'da manda sütünün kilosu 15 lira. Anadolu'da daha ucuzdur."