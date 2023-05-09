Bir sorun daha çözüldü! Whatsapp’ta yepyeni özellik

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğini web kullanıcılarının kullanımına sunmaya başladı.

Mesaj düzenleme özelliği, hizmete sunulmaya başladı.

WhatsApp'ın tarayıcı tabanlı istemcisi için yayımlanan yeni Beta güncellemesi, mesaj düzenleme özelliğini kullanıma sundu.

Özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, son 15 dakika içinde gönderdikleri herhangi bir mesaja sağ tıklayarak seçenekler menüsünden "Mesajı düzenle" seçeneğine basabilirler.

Ayrıca mesajı düzenlemek için sadece bir hakkınız olmayacak. Mesajlar, istendiği kadar düzenlenebilecek.

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Özellik, şu anda yalnızca metin içeren mesajlarda çalışıyor. Yani bir fotoğraf ile birlikte bir yazı gönderdiyseniz, bu mesajı düzenleme şansınız şimdilik bulunmuyor.