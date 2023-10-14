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Dünya Bir sonraki tutulma 2052'de! Halkalı Güneş tutulması böyle görüntülendi
Dünya

Bir sonraki tutulma 2052'de! Halkalı Güneş tutulması böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-10-14 22:57:00 -

Meksika’dan gözlemlenebilen halkalı Güneş tutulması bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti.

Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması başladı. Türkiye'den izlenemeyecek tutulma Meksika’nın başkenti Mexico City’de gözlemlendi. Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi. Yetkililer, güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.

Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.


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