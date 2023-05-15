Bir şok daha! Medya devi iflas etti

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin medya gruplarından bir tanesi olan Vice, iflas başvurusunda bulundu. Reklam pazarındaki düşüş sebebiyle bu iflasın birkaç hafta önce beklendiği belirtildi.

Bugün yayınlanan basın açıklamasına göre, Vice'ın ana alacaklısı olan yatırım şirketi Fortress Investment Group'un da yer aldığı bir konsorsiyum, diğer taraflarca daha yüksek bir teklif yapılmadığı takdirde grubun kontrolünü 225 milyon dolara devralacak.

2017 yılında değeri 5,7 milyar dolar olan Vice Media Group, dünya çapında 30'dan fazla ofisi ile 25 dilde içerik üretiyor. Ücretsiz erişime sahip medya grubunun, gelir elde etmek için reklamcılığa ağırlık verildiği biliniyor. Ancak ekonomik durumun kötüleşmesiyle birlikte reklam pazarındaki daralmanın Vice grubu da etkilediği açıklandı.