  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bir şok daha! Medya devi iflas etti
Ekonomi

Bir şok daha! Medya devi iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-05-15 16:59:00 -
Bir şok daha! Medya devi iflas etti

Dünyanın birçok noktasından iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli medya gruplarından birisi olan Vice iflas etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin medya gruplarından bir tanesi olan Vice, iflas başvurusunda bulundu. Reklam pazarındaki düşüş sebebiyle bu iflasın birkaç hafta önce beklendiği belirtildi.

Bugün yayınlanan basın açıklamasına göre, Vice'ın ana alacaklısı olan yatırım şirketi Fortress Investment Group'un da yer aldığı bir konsorsiyum, diğer taraflarca daha yüksek bir teklif yapılmadığı takdirde grubun kontrolünü 225 milyon dolara devralacak.

2017 yılında değeri 5,7 milyar dolar olan Vice Media Group, dünya çapında 30'dan fazla ofisi ile 25 dilde içerik üretiyor. Ücretsiz erişime sahip medya grubunun, gelir elde etmek için reklamcılığa ağırlık verildiği biliniyor. Ancak ekonomik durumun kötüleşmesiyle birlikte reklam pazarındaki daralmanın Vice grubu da etkilediği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23