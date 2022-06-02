Bir skandal daha! Aysun Kayacı yeniden piyasaya çıktı

"Benim oyum ile dağdaki çobanın oyu bir mi?" sözleriyle laikçi zihniyetin düşüncesini açığa vuran Aysun Kayacı, benzer ifadelerle yeniden gündeme geldi.

"O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum" diyerek pişman olduğunu iddia eden Kayacı bu kez de aynı ifadeyi Tuğçe Kazaz ve Ezgi Mola tartışması için kullandı.

Ezgi Mola 'şeriat' sözlerini hedef aldı

Tuğçe Kazaz'ın 'şeriat' ile ilgili sözlerini hedef alan Masumlar Apartmanı'nın 'Safiye'si Ezgi Mola, çirkin bir ifadeyle "Yallah Arabistan'a" diyerek Kazaz'a tepki göstermişti.

Manken Aysun Kayacı da bu tartışmayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola’nın oyu bir mi şimdi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tuğçe Kazaz'ın "Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez" ifadelerine Ezgi Mola "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösterdi.

Ezgi Mola'ya Twitter hesabından cevap veren Tuğçe Kazaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Ezgi Mola bana 'Yallah Arabistan'a' demiş! Türkiye babanın çiftliği mi ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."

Aysun Kayacı'nın skandal söylemi

27 Mart 2008 tarihinde NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı programda Aysun Kayacı "Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela, niye?" ifadesini kullanmış ve yıllarca konuşulmuştu.