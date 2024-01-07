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Dünya Bir siz eksiktiniz! Bosnalı Sırplar azıttı
Dünya

Bir siz eksiktiniz! Bosnalı Sırplar azıttı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 23:57:00 -
Bir siz eksiktiniz! Bosnalı Sırplar azıttı

Bosna Hersek'te bazı Sırp gruplar, Noel Bayramı kutlamalarında, Potocari'de yaşayan bir Boşnak vatandaşa ait evin önünde silahla ateş açarak provokasyona imza attı.

Ortodoksların Hazreti İsa'nın doğum günü kabul ettiği bugün, Bosnalı Sırplar konvoy oluşturdu.

Konvoy, Bosna Hersek'in Srebrenitsa yakınlarındaki Potocari bölgesinde bulunan Müslüman Boşnak vatandaşın evinin önünden geçerken silahla ateş açıldı.

Ev sahibinin güvenlik kamerası kayıtlarında ateşin, Sırp Cumhuriyeti (RS) polisinin kontrolü altında ilerleyen konvoydan açıldığının görülmesi ülkede tepkilere sebep oldu.

"Bu her yıl Bosna'nın doğusunda Boşnakların bulunduğu belediyelerde yaşanıyor"

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu her yıl Srebrenitsa, Bratunac, Zvornik, Vlasenica başta olmak üzere Bosna'nın doğusunda Boşnakların bulunduğu belediyelerde de yaşanıyor." dedi.
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Suljagic, Ortodoksların her Noel Bayramı'nın, Sırp olmayan halkları korkutmak için bir fırsat olarak kullanıldığını söyledi.

Sırp Demokratik Partisi (SDS) Genel Başkan Yardımcısı Aleksandra Pandurevic de sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi.

Pandurevic, paylaşımında, "Bul talihsiz kişi, İsa'yı, onun sevgisini, bağışlamasını ve başkaları için kendisini feda etmesini anlayacak durumda değil." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Srebrenitsa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise olaya karıştığı şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Silahın kuru sıkı tabanca olduğu belirtilen açıklamada, "Vatandaşlara bu tür davranışlardan kaçınmaları ve bayramları onur ve huzur içinde karşılamaları ve kutlamaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bosnalı aşırı milliyetçi Sırplar geçmiş yıllarda da benzer provokasyonlar yapmış, Ortodoks Noeli'nde Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı önüne kestikleri domuzların parçalarını atmışlardı.

Kaynak: AA

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