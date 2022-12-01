Bir şirket iflas etti! Maden çıkarıyorlardı...

Altıntaş Mermercilik’in iflas dosyası teslim edildi! Altıntaş Mermer Ve Tersanecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin iflas dosyası Kocaeli İcra Dairesi İflas Bürosu’na bırakıldı. İtirazlar için duyuru yapıldı.

Kocaeli’de mermer ve tersanecilik faaliyetleri yürüten bir işletme iflas etti. 4 Temmuz Mah. Atatürk. Cad. N.50/8 Karamürsel Kocaeli adresinde bulunan Altıntaş Mermer Ve Tersanecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin dosyası, Kocaeli İcra Dairesi İflas Bürosu’na bırakıldı.

Kocaeli İcra Dairesi’nden yapılan duyuruda, “Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Altıntaş Mermer Ve Tersanecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki 182. sıradaki alacaklar hakkında iflas idare memurları tarafından tahkik ve tetkik işlemi tamamlanmış olup, bu kayıt için düzenlenen ek sıra cetveli incelenmek üzere Kocaeli İcra Dairesi İflas Bürosu’na bırakılmıştır.

Sıraya itirazların ilandan itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esas veya miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.” denildi.

Kaynak: Karamürsel Tv