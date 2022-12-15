Bir şirket daha iflas etti! 30 binden fazla insan şokta

300’e yakın kripto para listeleyen ve 30 binden fazla müşterisi bulunan Avustralyalı borsa Digital Surge de ayı piyasasına dayanamadı ve iflas etti. Şirketin yönetimi görevden ayrılırken başa yeni ve bağımsız bir yönetim geldi.

Borsanın eski yöneticisi Scott Langdon tarafından yapılan açıklamada önceliğin müşteriler olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Bu belirsizlikte yeni yönetimin sorumluluk almasını takdir ediyoruz. Proaktif ve düzenli şekilde müşterilerle iletişim halinde olacağız ve onlara yeni yönetimin uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz”

Yeniden yapılanma döneminde borsada işlem de yapılamayacak. Yatırma ve çekme işlemleri dışında, içeride parası olanlar alım satım işlemlerinde bulunamayacak.

2017’de kurulan borsa özellikle 2021 yılında ciddi bir müşteri kitlesine hitap etmeye başlamıştı. Borsanın iflasında FTX borsasının çöküşünün etkisi olduğu da bir gerçek…

Yöneticiler neler diyor?

Digital Surge, müşterilerinin nakitlerinin ne kadarının FTX çöküşüne kapıldığını henüz açıklamadı. Geçen ay “Digital Surge, tüm kullanıcı mevduatları için her zaman 1:1 oranında rezerv tuttuğunu açıkladı. Ancak FTX maruziyeti miktarın artık bilinmediği” belirtildi. Digital Surge, kendi kendini yöneten süper fonları (SMSF) da dahil olmak üzere, platformu kriptoya yatırım yapmanın “zahmetsiz” bir yolu olarak tanıttı.

SMSF’ler, müşterilerin emeklilik tasarruflarını kendileri için yapacakları bir süper fona güvenmek yerine mülk, hisse senetleri ve tahvillerden değişken kripto piyasasına kadar kendi seçtikleri ürünlere yatırmalarına olanak tanır. Digital Surge’ın CEO’su Dan Rutter, alacaklılar şirketi kurtarmaya karar verirse yöneticilerin “1 milyon doları aşan bir ödeme” yapacaklarını söyledi. Ayrıca, “Digital Surge’den elde edilen kârların önümüzdeki beş yıl boyunca müşteri bakiyelerine uygulanacağını” da yazdı.

Diğer yandan, borsanın eski yöneticisi Scott Langdon, önceliğin müşteriler olduğunu söyledi. Mevcut belirsizlikte yeni yönetimin sorumluluk almasını takdir ettiğini açıkladı. Proaktif hareket edeceklerini ve müşterilerle iletişim içerisinde olacaklarını vurguladı. Ayrıca, yeni yönetimin uygulamaları hakkında bilgi vereceklerini aktardı. Son olarak “Bunun kripto sektörü için son derece zor ve üzücü dönem olduğu inkar edilemez. Bu sürece girme kararı da dahil olmak üzere her zaman kullanıcılarımızın çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek çalıştık.” ifadelerini kullandı.