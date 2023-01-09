Bir sen eksiktin Nagehan Alçı! O iş için kendini böyle paraladı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, HDP'nin kendi adayını çıkaracağı açıklaması sonrası konuyla ilgili HDP’li üst düzey kaynaklarıyla yaptığı görüşmeyi aktardı.

Kendisine "derin gazeteci" süsü vermek için çırpındığı her halinden belli olan Alçı, adını vermediği HDP'li üst düzey ismin, Pervin Buldan'ın kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamasına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkar ve doğru bir diyalog ortamı olursa, bizimle açık bir iletişim olursa biz yine destekleriz" dediğini ileri sürdü.

Alçı'nın aktardığına göre HDP'li isim şunları söyledi:

“Şimdiye kadar partimizin aday çıkarmayacağı yönünde hiçbir beyanımız olmadı lakin bu, diyaloğa kapalıyız anlamına gelmiyor Nagehan Hanım. 31 Mart 2019 seçimlerinde farklı bir strateji uygulandı lakin “HDP bize mecbur” denirse biz buna karşı çıkarız. Kimseye mecbur değiliz. Şayet 6’lı Masa’dan olumlu bir işaret gelirse, yapıcı bir diyalog ortamı olursa elbette konuşuruz. 6’lı Masa’ya dahil olmaktan bahsetmiyoruz, HDP’yi de kapsayacak bir aday çıkarırlarsa kendi aday çıkarma kararımızı gözden geçiririz. Biz ortak aday ile ilgili 6’lı masa ile müzakereye ve iletişime açığız Nagehan Hanım. Kapıyı kapatmadık.

Biz Mansur Yavaş ya da Meral Akşener’in adaylığı senaryosunda kendi adayımızı çıkarırız. Bu çok net. 6’lı masa Yavaş ya da Akşener diyorsa orada müzakere zemini ortadan kalmış demektir. Tabii yanlış anlamayın hiç kimseye kategorik olarak karşı değiliz Nagehan Hanım. Sayın Akşener de mesela Kürt meselesinin varlığını ve demokratik zeminde çözümünü kabul eden özgürlükçü bir çizgide konuşmaya başlarsa Meral Hanım’ı da destekleriz. Şayet Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkar ve doğru bir diyalog ortamı olursa, bizimle açık bir iletişim olursa biz yine destekleriz.”