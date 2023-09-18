Bir kurumun doğum hikayesini anlatan kitap, 10 yıl önce sağlıkta A Plus bir marka olma inancı ile sektöre giren ve bunu başaran Liv Hospital’ın; var olma süreçlerini, bir markayı harekete geçiren unsurlarının neler olduğunu, global marka yolculuğunda nelerle karşılaştığını, sosyal açıdan nasıl güçlü olacağını ve tüm bunların 360 derece yaklaşımla nasıl ele alınarak işleneceğini anlatıyor.

Meri İstiroti’nin kaleme aldığı “Bir Sağlık Markasının Yolculuğu” aynı zamanda sağlık profesyonelleri ve sağlık yöneticiliği yolculuğundaki öğrenciler için de bir ders kitabı olma niteliğinde.

Marka oluşum sürecinin içerisinde yer alan kişilerin de yorumlarının eklenerek bir belgesel tadında hazırlanılan kitap; deneyimin hayata geçmiş halini, A Plus bir marka olma hedefine varırken yaşanılan zorlukları ve bununla birlikte yaşanılan güzellikleri anlatıyor.

Arka kapak yazısı…

Her marka kök salmak ister…

Köklenmeyi ise en iyi ağaç anlar. “Hayat ağacı” Liv Hospital’ın sembollerinden biridir. Çınar ağacı gibi çağlar boyu yaşayacak olan bu sağlık eseri; en iyi tıbbi sonuçları, pozitif ve yaratıcı bir anlayış ile üretmek üzere yaşama gelmiştir. Bizler de her bir bireyin, bunun bilinci ile hizmet sunmaya devam etme ilkesini, yıllardır yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu sağlık eserinin, üzerinde özgürlüğü temsil eden kuşlarımız olan hayat ağacımız gibi çok meyve vermesini ve sağlığını bize emanet edenlere şifayı olumlu deneyimlerle sunmaya devam etmesini dilerim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO