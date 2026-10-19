Bir dönem Sergen Yalçın rol almıştı! Darısı Türkiye’nin başına: Ünlü isimlere kumar reklamı yasağı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avustralya, 2027 yılından itibaren kamuoyu tarafından tanınmış kişilerin kumar reklamlarında yer almasını yasakladı. Haber bir dönem Sergen Yalçın’ın at yarışı reklamlarında yer almasını da hatırlatırken ‘Darısı Türkiye’nin başına’ dedirtti.
Avustralya'nın İletişim ve Medya Kurumu'ndan (ACMA) yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar uyarınca, mevcut veya eski profesyonel sporcular, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve diğer önde gelen kişiler dahil "tanınmış kişiler" 2027 itibarıyla kumar reklamlarında yer alamayacak.
Yasak, televizyon, radyo, haber siteleri, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya dahil tüm platformlardaki kumar oyunlarının tanıtım ve reklamlarını da içeriyor.
Ayrıca, yeni yıldan itibaren lisanslı çevrim içi bahis sağlayıcılarının da bu tür kişilerle sponsorluk veya tanıtım anlaşmaları yapmaları yasaklandı.