Bir sabah milyoner olarak uyanabilirsiniz! Yatırımını ona yapanlar dikkat!

Parasını altına yatıran bir sabah ansızın zengin olarak uyanabilir! Ünlü ekonomist tarih vererek duyurdu. Zamanı geldiğinde gram altın 4 bin TL'ye çıkacak. Peki altın piyasası ne zaman yükselişe geçecek?

Uçuş modu için son hazırlıklarına devam eden altın, yatırımcısına son alım fırsatını sundu. 4 bin TL barajını yıkacağı öngörülen altın ne zaman yükselişe geçecek?

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte rengini kırmızıya çeviren altın fiyatları yatırımcısına alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Birçok ekonomisttin ortak görüşü olan "altında düşüş kalıcı değil" yorumuna bir yenisi daha eklendi.

Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol, gram altın fiyatının 4 bin TL olacağı tarihi verdi. Yılın ilk çeyreğinde peş peşe "zirve" diyen altın fiyatları son döneme geri çekilmeye başlasa da bu ekonomistler için fırtına öncesi son sessizlik olarak değerlendirildi.

GRAM ALTIN 4 BİNE ÇIKACAK

Piyasalardaki geri çekilmenin uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol, alım için düşüşlerin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Amerika ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) açıklamasının gram altında artışa ufak bir etkisinin olacağını ifade etti.

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Altın fiyatlarında ciddi bir artış beklediğini ifade eden uzman isim, yıl sonunda beklenen 3 bin TL Temmuz ayında görülecek dedi. Tuğsavrol, ayrıca sene sonunda altının 3 bin 500 TL seviyesini de aşarak 4 bin TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.