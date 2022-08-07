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Spor Bir penaltı için daha ne olması gerekiyor!
Spor

Bir penaltı için daha ne olması gerekiyor!

Kayseripor'u 90+6'da bulduğu golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hakem Ümit Öztürk'e penaltı beklenen pozisyonla ilgili tepki vardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 15:59:00 -
Bir penaltı için daha ne olması gerekiyor!

Kayseripor'u 90+6'da bulduğu golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hakem Ümit Öztürk'e penaltı beklenen pozisyonla ilgili tepki vardı.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. İki ekibinde 10 kişi kaldığı karşılaşmanın son bölümleri nefes keserken maçın 80. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Mücadelede son 10 dakikaya girilirken ev sahibi ekip penaltı bekledi. Beşiktaşlı futbolcular alçaktan gelen topa ceza sahasında kafa ile müdahale etmek isteyen Kolovetsios'un topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle itirazda bulundu ancak karşılamanın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında ise Beşiktaş frikikte baraja takıldı. Kayserispor ise hızlı hücumlar ve defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı.

84'TE GOL VAR'A TAKILDI!

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Beşiktaş Cenk Tosun ile golü buldu ancak gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. VAR koltuğunda oturan hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izledikten sonra karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ü uyardı ve ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

​ERMAN TOROĞLU: BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ

Erman Toroğlu, A Spor'daki programda Beşiktaş'ın Kayserispor'u yendiği maçtaki tartışmalı pozisyonla ilgili flaş bir yorum yaptı.

Toroğlu, ikinci yarıda Kayserisporlu Kolovetsios'un yerdeyken topun kolundan dönmesiyle ilgili pozisyonda penaltı vermeyen hakemi eleştirdi.

Pozisyonda Kayserisporlu futbolcunun istese kolunun topla buluşmayacağını ileri süren Toroğlu, "Topu kesiyor ve arkadaki Beşiktaşlı oyuncuya gitmesini engelliyor. Bana göre penaltı" ifadesini kullandı.

 

 

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