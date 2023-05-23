Bir partiden daha Erdoğan'a destek kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 28 Mayıs seçimleri öncesi iki lidere de destek mesajları yayınlanmaya başladı.

Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Sağduyu Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayınladı.

"El ver Kasımpaşalı yiğidimize"

Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel fırsat Türkiye'm, el ver Kasımpaşalı yiğidimize, haydi en üst lige. İstanbul değil, Ankara değil, İzmir değildir muhatap. Paris, Londra, Pekin, Moskova gelin; kurtuluşa YOL olan otoyolumuz açık. Bizlere de bundan böyle bu cevheri ihraç düşer. Ters taklalar attırıp ölümü dahi satın alamayan PARA, sen de gel, cevherimiz arayana BEDAVA! Diliyorum, istiyorum; TÜRKİYE YÜZYILI, Dünya'ya hidayet milenyumu olsun!"

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