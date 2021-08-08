“Bugün Avrupa’nın en büyük tedarikçisi Türkiye oldu. Bunun en önemli merkezlerinden biri, Bursa.” diyen Hisarcıklıoğlu, kentin sanayi devi haline geldiğini vurguladı. TOGG’un tüm haklarının Türkiye’ye ait olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Gemlik’teki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili, 2022 yılı sonunda banttan inecek, 2023’te satışa sunulacak.” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Bir otomobilden fazlasını yapacağız. Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa’ya bir fabrikadan fazlasını, sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz” diye konuştu.