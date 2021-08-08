  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray Abdou Harroui'yi radarına aldı
Beşiktaş Nainggolan'ın peşinde
Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı
Pakistan'da bombalı saldırı
Ekonomi “Bir otomobilden fazlasını yapacağız”
Ekonomi

“Bir otomobilden fazlasını yapacağız”

Çevrim içi düzenlenen Otomotiv Konseyi Sektör Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün ihracatın lideri olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:44:00 -
“Bir otomobilden fazlasını yapacağız”

“Bugün Avrupa’nın en büyük tedarikçisi Türkiye oldu. Bunun en önemli merkezlerinden biri, Bursa.” diyen Hisarcıklıoğlu, kentin sanayi devi haline geldiğini vurguladı. TOGG’un tüm haklarının Türkiye’ye ait olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Gemlik’teki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili, 2022 yılı sonunda banttan inecek, 2023’te satışa sunulacak.” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Bir otomobilden fazlasını yapacağız. Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa’ya bir fabrikadan fazlasını, sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay