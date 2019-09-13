Bir oğlu asker, bir oğlu PKK'lı! Teröristten acılı anneye küstah cevap

Diyarbakır’daki evlat nöbeti 11. gününde devam ederken eyleme katılan aile sayısı 28 oldu. Oğlu için eylem yapan bir anne, “Çocuklarımdan biri de asker. Korkum, bu çocuklarımın karşı karşıya gelmesi ve birbirlerine silah çekmesi.” dedi. Anne ayrıca, “Terörist bana kaç oğlum olduğunu sordu. Ben de dört oğlum olduğunu söyledim. Bana, ‘Üçü sana kalsın, bir tane de bana kalsın' dedi" diye konuştu.

Milliyet’in haberine göre Ordu’dan gelen 7 çocuk annesi olan Latife Ödümlü, 22 yaşındaki oğlu Özgür’ün terör örgütüne katıldığını söyleyerek şunları anlattı:

‘Oğlumu siz götürdünüz’ dedim

“Oğlum Diyarbakır’da üniversite okuyordu, okulu bitirmesine bir yıldan az kalmıştı. 10 ay önce dağa gitti. Gittiğini öğrendiğim gibi hemen HDP binasına geldim. Onlara o zaman da ‘Oğlumu siz götürdünüz’ dedim. Ama kabul etmediler ve haberlerinin olmadığını söylediler.”

“Pasaport çıkarıp Mahmur Kampı’na gittim”

Günlerce kızıyla birlikte Diyarbakır’da gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmadığını ama bir şey öğrenmediklerini ve haber alamadıklarını anlatan acılı anne, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’dan bir şey öğrenmeyince, Van, Hakkâri ve Bitlis’e gittim. Buralarda da oğluma ulaşmadım. Araştırmalarımız doğrultusunda Kuzey Irak’ta olabileceğini öğrendik. Pasaport çıkarıp Mahmur Kampı’na gittim ama orada da yoktu. Yine o bölgede bulunan birkaç kampa daha gittim.”

“Üç oğlun sana kalsın, bir tanesi bana”

Gittiği kampların birinde terör örgütünün sözde sorumlusuyla görüştürüldüğünü belirten anne, “Oğlumu sorduğumda önce orada olmadığını söyledi. Sonra bana kaç oğlum olduğunu sordu. Ben de dört oğlum olduğunu söyledim. Bana, ‘Üçü sana kalsın, bir tane de bana kalsın’ dedi.” sözlerini kullandı.

“Ben oğlumu sizin için büyütmedim”

Terör örgütü PKK’nın sözde sorumlusuna “Ben oğlumu sizin için büyütmedim. Ne zorluklarla okuttum.” dediğini aktaran anne, şu ifadeleri kullandı:

“Sonra yine bana oğlumun orada olmadığını söylediler. Geri döndüm ama oğlumu almak için Kuzey Irak’a daha sonra iki defa daha gittim. Aylardır oğlumun peşinden gitmediğim yer kalmadı. Bu yerlere de hep borç alarak gidip geldim.”

“Ya oğlumu versinler ya da cenazemi alsınlar”

Çocuklarından birinin dağda, diğerinin ise şu an Şemdinli’de asker olduğunu ifade eden anne, “Tek korkum bu çocukların karşı karşıya gelmesi ve birbirlerine silah çekmesi. Çatışma olsa birbirlerini tanımazlar. Ben oğlumu alana kadar burada oturacağım, kalkmayacağım. Ya oğlumu versinler ya da cenazemi alsınlar buradan.” diye konuştu.