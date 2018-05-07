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Bir müjde daha! İki yeni destek geliyor

Son günlerde vatandaşı oldukça memnun eden desteklere imza atan hükümet, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile canlandırdığı ekonomiye TESKOMB ve KOSGEB üzerinden de destek sağlayacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:03
Bir müjde daha! İki yeni destek geliyor

Bu yıl KGF’de daha farklı bir yol çizen hükümet, vergi ve imar affını odağına alan geniş çaplı bir paket açıkladı. Emekliye, öğrenciye verilen desteklerin yanı sıra şimdi farklı bir cepheden ekonomiye bir destek daha geliyor.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca esnaf kefalet kooperatifinden indirimli kredi kullanan bir esnaf başka devlet desteklerinden yararlanamıyor. Bunun yarattığı sıkıntıyı gidermek için ekonomi yönetimi iki ayrı paket hazırladı. Özel esnaf desteği aldığı için devletin kredi desteğinde yararlanamayanlara nokta atışı ile ulaşılacak.

TESKOMB ÜYELERİ FAYDALANACAK

Esnaf Kart’ın bir ayağında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) olacak. Yakın zamanda çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı ile hayata geçirilecek destek paketinden, TESKOMB üyesi esnaf yararlanacak. Konuyla ilgili bazı bankaların çalışmaları olduğu da öğrenildi.

Konu hakkında bilgi veren kaynaklar, halen piyasada ticari kredi kartlarının bulunduğunu, ancak bunun faizinin yüksek olduğunu belirterek, esnafın acil nakit ihtiyaçlarının, faiz oranı daha düşük bu kredi kartı ile karşılanacağını bildirdiler. DÜNYA’ya bilgi veren bir başka kaynak da daha önce açıklanan ve TOBB’a bağlı 365 oda ve borsanın 6 bankayla işbirliği ile hayata geçirdiği Nefes Kredisi’ne atıfta bulunarak, “Yapılan düzenlemeler sonrasında, esnafın elinin bir de kartlar tarafında rahatlatılması amaçlanıyor” dedi.

KOSGEB’TEN ÇAĞRI YAPILMAYACAK KOŞULLARI UYAN HERKES YARARLANACAK

KOSGEB’in yeni destek paketinin hayata geçirilmesinde ise son aşamaya gelindi. Detaylarını KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt’un Ankara Sohbetleri’nde açıkladığı yeni destek paketi uyarınca, destekten yararlanmak isteyen şirket öncelikli olarak bankaya başvuracak. Başvurular bunun ardından KOSGEB’e iletilecek. KOSGEB de bulunduğu sektör ve firmanın kendi özelliklerine bağlı olarak bir kredi limiti belirleyecek. Burada firmanın kamuya borcu olup olmadığına ilişkin bankaların halen uyguladığı kısıtlamalar devrede olmayacak. Burada üst limit 500 bin lira olacak ve aşağı doğru kademeli olarak inecek. Örneğin stratejik alanda, teknolojik üretim yapan şirketlere 500 bin liralık kredi limiti belirlenecek. Bu sektör için yatırım kredilerinde doğrudan 6 puanlık bir faiz indirimi uygulanacak. Eğer şirket yerli malı makine-teçhizat kullanıyorsa, faiz indirimine 4 puan daha ilave edilecek ve toplam faiz indirimi yüzde 10’u bulacak.

KOSGEB mevcut desteklerinin önemli bir bölümünü, çağrıya çıkarak gerçekleştirirken, bu destekte herhangi bir çağrı yapılmayacak ve koşulları uyan tüm şirketler desteklerden yararlanabilecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:03
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  • Leman CanlıLeman Canlı1 sa önce
    Her şeyi anlıyporumda Bu zamana kadar niye Desdeklemiyor onu anlamıyorum...
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