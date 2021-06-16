Bir müjde daha! Ağrı'da 1.2 milyar $'lık altın rezervi bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Varank, törende Ağrı’yı üretim ve istihdamın dinamosu olacak projelerle buluşturduklarını belirtti.

160 milyon dolarlık yatırım

Varank, Mollakara Tesisi’nin hem Doğu Anadolu hem de ülke ekonomisi için öneminin çok büyük olduğunu dile getirdi. Tesisin yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacağını, Ağrı’nın kalkınmasını ve gelişmesini hızlandıracağını, altın üretimi konusunda Türkiye’nin gücüne güç katacağını söyledi. AK Parti iktidarından evvel Ağrı’nın diğer bölge illeri gibi geri plana atıldığına dikkat çeken Varank, “19 senede yaptığımız yatırımlarla bu durumu tersine çevirdik” dedi.

Hastaneler, yollar yapıldı

Yaklaşık 20 milyar liralık yatırımla şehre modern hastaneler, eğitim kurumları, yollar, sosyal alanlar kazandırdıklarını hatırlatan Varank, bakanlık olarak 260’a yakın projeye 120 milyon liradan fazla destek sağladıklarını da anımsattı.

Tekstilkentler yaygınlaştırılacak

Varank, ayrıca yakın zamanda Van ve Şanlıurfa’da uygulayıp çok başarılı sonuçlar elde ettikleri tekstilkent projelerini Ağrı’da yaygınlaştıracaklarının altını çizdi. “Tutak, Eleşkirt, Patnos ve Doğubeyazıt ilçelerine tekstilkentler kazandıracağız. Emek yoğun sektörleri bölgeye çekerek işsizlik sorununu bitirme noktasında önemli adımlar atacağız” diye konuştu. Ağrı’nın gelişimi için destek vermeyi sürdüreceklerine işaret eden Varank, kaynaklarını şehir için seferber edecekleri taahhüdünde bulundu.

Türkiye iyi noktada

Mustafa Varank, “Türkiye’nin madencilik sektöründe kat ettiği mesafeyi gösteren en önemli hususlardan birisi temelini attığımız tesisin faaliyet alanı olan altın üretimi. Altın, kültürümüzün ve finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası. Gerek takı olarak gerekse yatırımlarımızda kullandığımız önemli bir maden. Elbette dünya ekonomisinin de hala en başat aktörü” şeklinde konuştu.

Cari açığı daraltıyoruz

Varank, sıfır üretim kapasitesiyle devraldıkları altın madenciliğini verdikleri teşviklerle 6 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan devasa bir sektöre dönüştürdüklerini anlattı. Varank, “Türkiye, 2000’lerin başında 1 gram dahi altın üretemiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Bizden önce Türkiye’in altın ihtiyacı yüzde 100 ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2.4 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Tüm bu gayretleri de yeterli görmüyoruz. Sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ağrı Mollakara Tesisi’nin büyüyüp gelişen altın üretimi sektörünün önemli bir mihenk taşı olacağını vurgulayan Varank, şu açıklamaları yaptı: “Bölgede gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar değerinde 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından önemli bir gelişme. Bulunan rezerv 0.92’lik tenör değeriyle ülkemizdeki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Şimdi yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle sağlayacağız.” Tesisteki ilk altın döküm işleminin 2022’nin son çeyreğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesinin beklediklerini kaydetti.

Rehabilitasyon çalışmaları yürütülecek

Madenlerle ekonomik değer sağlarken çevresel hassasiyetleri de en ön planda tuttuklarını aktaran Varank, şöyle devam etti: “Hem bu projede hem de faaliyette olan bütün madenlerde sürdürülebilirliğin temeli çevreye saygıdan geçiyor. Proje çerçevesinde kurulacak ileri teknolojili sensörler vasıtasıyl, toz, gürültü, patlatma ve havada gaz ölçümleri düzenli olarak yapılacak. Bu tesiste altın üretimi konusunda kullanılacak en modern yöntemler sayesinde hem rezervleri verimli şekilde değerlendirileceğiz hem de çevresel etkileri minimuma indireceğiz. Tesisin ekonomik ömrünü tamamlamasından sonra, arazinin doğaya yeniden kazandırılması için gerekli rehabilitasyon çalışmaları yürütülecek.” Varank, Koza Altın’ın terör odaklarının elinden alınıp TMSF’ye devredilmesinden sonraki başarılı performansını memnuniyetle takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Çıtayı yükseltiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın madenciliğinin katma değeri yüksek sektörlerden olduğunu savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün Türkiye’nin altın kaynağı bin 175 tondur. Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üreterek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 2001’de altın üretimine ilk defa başladığımızda yıllık üretimimiz sadece 1.4 tondu. Evet, sadece 1.4 ton. Son 20 yılda toplamda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde üretim hedefimizse inşallah yıllık 100 tona ulaşmak. Hedefimiz altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak.”