Bir mucize! Trenin çarptığı tırdan son anda böyle kurtuldu
Elazığ'da bir tır, trenin çarpması sonucu 100 metre sürüklenirken sürücü ise son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
Kaza, Elazığ Organize Sanayi civarında bulunan hemzemin geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
Van istikametine gitmekte olan yük treni, yalıtım malzemesi taşıyan 35 APM 707 plakalı tıra hemzemin geçidi geçmeye çalıştığı sırada çarpmasıyla kaza meydana geldi.
Çarpışma gerçekleşmeden treni fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, tırdan atlayarak son anda kurtulurken trenin 100 metre sürüklediği tır enkaz haline geldi. Çarpışmanın etkisiyle parçalanan tırda bulunan yalıtım malzemeleri etrafa savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tren yolunun kapalı olması dolayısıyla yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.