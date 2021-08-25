  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Galatasaray merakla beklenen transferi açıkladı
MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek
Yerel Bir minibüsten 21 kaçak göçmen çıktı
Yerel

Bir minibüsten 21 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli'de durdurulan bir minibüsün içinden 21 kaçak göçmen çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:45:00 -
Bir minibüsten 21 kaçak göçmen çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu’nda denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında ekiplerin şüphesi üzerine durdurulan bir minibüste yapılan incelemede, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüse de el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay