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Gündem Bir milyon kişi başvurdu! Bugün son gün…
Gündem

Bir milyon kişi başvurdu! Bugün son gün…

Borçların yeniden yapılandırılması için 1 milyondan fazla başvuru geldi. Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde bugün son gün. Ödemeler e-devlet ile internet veya mobil bankacılıktan yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:03:00 -
Bir milyon kişi başvurdu! Bugün son gün…

Başvuruları 30 Eylül'de sona eren borç yapılandırılmasından 1 milyondan fazla mükellef yararlanmak istedi. Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde bugün son gün. 

Yapılandırılmış prim borçları e-devlet'ten ödenebilecek. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da ödeme yapılabilecek.

Gelir testi için son gün

TRT Haber'in haberine göre yapılandırmada 18 taksit imkanı sunuldu. Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ı silindi. İki taksitle ödemede ise faizde yüzde 50 indirim yapıldı.

Şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış kişiler de bugün mesai bitimine kadar gelir testi yaptırabilecek.

Sonuca göre geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek, primleri devlet tarafından ödenecek. Bu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Nisan ayı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları da 31 Aralık'a kadar ödenebilecek.

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