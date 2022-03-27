Bir mayın “Montrö tapumuz” efsanesini bitirdi!

Ukrayna’nın Odessa’dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açtı. Dün Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen bir mayın da alarma neden oldu. Boğaz 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatıldı, SAS timleri mayını etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mayının eski tip olduğunu açıkladı.



Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu mayının, Montrö'deki açıkları ortaya çıkardığını söyledi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini boşverin.

AK Partili bazı isimler bile, zaman zaman “Montrö Sözleşmesine bağlıyız” diyorlar..

Haydi bağlı olsunlar.

O da sorun değil..

Emekli amirallerin, kemalist zihniyetli isimlerin tekrarladığı üzere, onlar da “Montrö Türkiye’nin tapusudur” diyorlar..

Daha iki gün önce Milli Güvenlik Kurulu toplandı..

Sonuçta yaptıkları açıklamada, Montrö Sözleşmesine atıf yapılıp, şunlar söylendi:

“Türkiye’nin Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesinin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmiştir.”

Açıklamaların, içi boş cümlelerin devamını getirebilirim..

Daha nice siyasetçi, daha nice monşer, daha nice gazeteci, daha nice akademisyen, Montrö Sözleşmesini, adeta bir tabu gibi görüp, bir de üstelik Türkiye’nin uluslararası arenada tapusu olarak tanımladılar..

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