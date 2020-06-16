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Yerel

Bir mahallenin yılan seferberliği

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:25:23 -
Bir mahallenin yılan seferberliği

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Yılanı evlerinin bahçesinde gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.


Olay, Oltu İlçesi Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa süreli panik yaşanmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerini dedektör ile tespit etmesinin ardından yakaladı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan kırsal alanda serbest bırakıldı.

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