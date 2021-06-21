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Gündem Bir mahallenin elektriği kesen kaza
Gündem

Bir mahallenin elektriği kesen kaza

Kütahya'da elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle elektrik direği devrilirken, bir süre bölgeye elektrik verilemedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 12:31:00 -
Bir mahallenin elektriği kesen kaza

Kütahya'da, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada direk devrilirken, bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Faraz Jarafi Sarrafi (19) yönetimindeki 43 MA 0310 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sarrafi ile yanındaki Kamil Enes Eryücel (18), Mustafa Albayrak (18) ve Alhasan Ali Mohammed (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle elektrik direği devrilirken, bir süre bölgeye elektrik verilemedi.

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