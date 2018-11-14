0553 313 94 23

Bir köy Müslüman oldu!

Filinperler'in Bantayan adasının yakınlarında bulunan bir köyde yaşayan 250 kişi topluca Müslüman oldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54

Filipinler'deki Bantayan adasının iç kısımlarında yaşayan bir köy topluca İslamiyeti seçti.

11 Kasım 2018 Pazar günü İngiltere merkezli İslami Eğitim ve Araştırma Akademisi (iERA) ile işbirliği yapan Müslüman gönüllülerden oluşan bir ekip Filipinler'de bir köyün tamamının İslam'a dönüş yapmasına şahit oldu.

Filipinler'in Bantayan adasında bulunan Cebu şehrindeki Medine Camii imamı Ebu Bekir tarafından davet edilen İERA ekibi yanlarına aldıkları sosyal yardım paketleri ile birlikte ada şehrine gitti. Konvoyla birlikte adanın iç kısımlarında bulunan yerel köylülerle biraraya gelen ekip İslam dinini anlatmak için bir toplantı düzenledi.

"Yalnız Yüce Allah'a ibadet etmek"

Çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensup insanlardan oluşan dinleyiciler sempozyum sonunda Ebu Bekir ve Esa Han'ın sözlerinden çok etkilenerek, İslam ve Hristiyanlık arasındaki benzerlikler hakkında konuştular. Gerçek Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın ibadetin "Yalnız Yüce Allah'a ibadet etmek" mesajı verdiğini söylediler.

İERA ekibi yaptıkları konuşmada, "Bunun sonucunda ve Yüce Allah'ın izniyle, bütün köy aynı anda İslam dinine geçti. Bütün köyün toplu olarak İslam'ı kabul ettiği anlar duygu yüklü idi" dedi.

Ebu Bekir, köydeki Medine Mescidi'ni inşa etmiş ve 20 yılı aşkın süredir katıldığı sosyal yardım çalışmaları sayesinde yerel bir Müslümanlar topluluğu kurmuş. Cebu adasındaki çevre köylerde yaşayan insanlara İslam hakkında bilgiler verdiği yerel bir İslami radyo istasyonunu işletiyor ve bu yolla 40'tan fazla yeni Müslüman topluluk inşa etmiş.

 

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54
  1. Filipinler
  2. bir köy Müslüman oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'da kriz! Hükümet kurulamadı
    1. Avrupa'da kriz! Hükümet kurulamadı
    2. Sınır ötesine hava harekatı: 4..
    3. Kimi su içse yarar, kimi tencereyi..
    4. Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın..
    5. 1. Lig ekibine transfer yasağı getirildi
    6. 'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok'
    7. 10 maç ceza alan Fatih Terim'in..
    8. Dalgıçlar gözlerine inanamadı!..
    9. Filistin'den Çekya Dışişleri Bakanı'na..
    10. Bir köy Müslüman oldu!
    11. FETÖ'nün Konya "Meram Eyalet İmamı"..
    12. Yaralı atı kurtarmak için seferber..
    13. Ali Koç'tan "HeForShe" açıklaması!
    14. Fransa'dan Trump'a şok tepki!
    15. Akıl almaz sözler: Abdesti su ile..
    16. Hakkari Valiliğinden İHA açıklaması:..
    17. Einstein'in kız kardeşine mektubu, 40..
    18. Hurma şekeri yapmak ister misiniz?
    19. Kamyon ile TIR çarpıştı! Yaralılar var
    20. Bakan Soylu, El Bab'daki askerlerle..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı