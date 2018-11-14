Bir köy Müslüman oldu!

Filipinler'deki Bantayan adasının iç kısımlarında yaşayan bir köy topluca İslamiyeti seçti.

11 Kasım 2018 Pazar günü İngiltere merkezli İslami Eğitim ve Araştırma Akademisi (iERA) ile işbirliği yapan Müslüman gönüllülerden oluşan bir ekip Filipinler'de bir köyün tamamının İslam'a dönüş yapmasına şahit oldu.

Filipinler'in Bantayan adasında bulunan Cebu şehrindeki Medine Camii imamı Ebu Bekir tarafından davet edilen İERA ekibi yanlarına aldıkları sosyal yardım paketleri ile birlikte ada şehrine gitti. Konvoyla birlikte adanın iç kısımlarında bulunan yerel köylülerle biraraya gelen ekip İslam dinini anlatmak için bir toplantı düzenledi.

"Yalnız Yüce Allah'a ibadet etmek"

Çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensup insanlardan oluşan dinleyiciler sempozyum sonunda Ebu Bekir ve Esa Han'ın sözlerinden çok etkilenerek, İslam ve Hristiyanlık arasındaki benzerlikler hakkında konuştular. Gerçek Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın ibadetin "Yalnız Yüce Allah'a ibadet etmek" mesajı verdiğini söylediler.

İERA ekibi yaptıkları konuşmada, "Bunun sonucunda ve Yüce Allah'ın izniyle, bütün köy aynı anda İslam dinine geçti. Bütün köyün toplu olarak İslam'ı kabul ettiği anlar duygu yüklü idi" dedi.

Ebu Bekir, köydeki Medine Mescidi'ni inşa etmiş ve 20 yılı aşkın süredir katıldığı sosyal yardım çalışmaları sayesinde yerel bir Müslümanlar topluluğu kurmuş. Cebu adasındaki çevre köylerde yaşayan insanlara İslam hakkında bilgiler verdiği yerel bir İslami radyo istasyonunu işletiyor ve bu yolla 40'tan fazla yeni Müslüman topluluk inşa etmiş.