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Dünya Bir korkutan uyarı daha: 2021 başlarında...
Dünya

Bir korkutan uyarı daha: 2021 başlarında...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 Özel Temsilcisi David Nabarro, ikinci dalgada yaşandığı gibi hükümetlerin alınması gereken tedbirleri uygulamaya sokmadıkları takdirde, 2021'in başlarında Avrupa'da salgının üçüncü dalgasının görüleceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:56:00 -
Bir korkutan uyarı daha: 2021 başlarında...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 Özel Temsilcisi David Nabarro, İsviçre gazetelerine verdiği röportajda, ilk dalganın kontrol altına alındıktan sonra hükümetlerin yaz aylarında gerekli altyapıyı kurma konusunda eksik kaldığını söyledi.

Şu an ikinci dalgadayız. Gerekli altyapı inşa edilmezse, gelecek yılın başlarında üçüncü bir dalgaya gireceğiz" diyen Naborra, 2017'de DSÖ Genel Sekreteri olmak için kampanya yürütmüş ve seçimi kazanamamıştı.

Avrupa'da kısa bir süre sonra tekrar yükselen vaka sayılarına dikkat çeken Nabarro, "Cumartesi günü Almanya ve Fransa'da vakalar 33 bin arttı, İsviçre ve Avusturya'da her gün binlerce vaka görülürken, Türkiye rekor düzeyde 5 bin 532 yeni vaka bildirdi" dedi.

Nabarro, Güney Kore gibi ülkelerin çabalarını takdir ettiklerini belirterek, “Güney Kore’de insanlar virüsle mücadele için davranışlarını değiştiriyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ediyorlar, maske takıyorlar, hastalandıklarında kendilerini karantinaya alıyorlar. Ellerini ve zeminleri temizliyorlar” dedi.

Nabarro, Asya ülkelerinin kısıtlamaları vaktinden önce gevşetmediğini de ekleyerek, şunları kaydetti:

"Vaka sayısının düşmesini ve o seviyede kalmasını beklemelisiniz. Avrupa’nın hamlesi bu konuda eksikti.”

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Yorumlar

hsn

felaket tellalı. 
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Ulvi

Covid-20´dir o!
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