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Bir kase yoğurda bir tutam siyah çay koyup tüketirseniz bakın ne oluyor?

Sıcaklığın artması bazı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olur. Bu hastalıklardan biri olan ishal kişinin yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkilemektedir.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:12
Bir kase yoğurda bir tutam siyah çay koyup tüketirseniz bakın ne oluyor?

İŞTE YAZ İSHALİNE İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

- Böğürtlen içerdiği antioksidanlar sayesinde enfeksiyona bağlı gelişen ishali durdurmada bir numaralı doğal yöntemdir. Böğürtlenleri yapraklarıyla beraber 20 dakika kaynatın. Süzgeçten geçirdikten sonra içerisine iki damla limon damlatın. Yemeklerden sonra bir bardak tüketiniz.

- A vitamini bakımından zengin olan havuçta ishale iyi gelir. Havuç ishali durdururken aynı zamanda ishalin neden olduğu ve hasara uğrayan sinir hücrelerini de yeniler. 4 tane havucu iyice kaynatın.Yumuşayan havuçları mikserden geçiriniz. Püre haline gelmiş havuçlara beş altı damla limon sıkıp günde bir kase tüketiniz.

- Siyah çayı iki şekilde tüketerek ishali engelleyebilirsiniz. Çay içerdiği maddeler sayesinde kuvvetli bir mikrop öldürücüdür. Demlediğiniz çaydan gün içerisinde bir kaç bardak tüketerek ishali azaltabilirsiniz. Aynı zamanda siyah kuru çayı ve yoğurdu da karıştırarak günde bir kase tüketiniz ishali önleyebilirsiniz.

- Ekşi elmanın içerisindeki pektinler ve meyve asidi bağırsaklarda bulunan ve ishale neden olan florasındaki zararlı maddeleri azaltır. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır. 3 tane elmayı püre haline getirin içerisine toz tarçın ekleyerek günde 3 kase tüketeblirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:12
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