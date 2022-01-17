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Spor Bir Kahvelik Fiyasko!
Spor

Bir Kahvelik Fiyasko!

Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte 11 milyon Euro’ya mal olan İrfan Can Kahveci çubuklu forma ile çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 13:13:00 -
Bir Kahvelik Fiyasko!

Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte 11 milyon Euro’ya mal olan İrfan Can Kahveci çubuklu forma ile çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performans nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında G.Saray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe bonuslarla birlikte tam 11 milyon Euro'yu kasasından çıkararak İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Bu sezon da görüntü değişmedi. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmak üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı. Böylece yıldız oyuncu 28 maçta sadece 1 kez ağları sarsabildi.

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