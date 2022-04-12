Bir kadın cinayeti daha! Eşini yeğeni kucağındayken öldürdü

Adana’da cezaevinden çıktıktan sonra eşini yeğeni kucağındayken öldüren zanlı tutuklanırken, eşini kendini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Nisan günü saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İ. çifti, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İ., 2021’de tahliye edilirken, Murat İ. ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İ., kız kardeşinin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İ. ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

Olay günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İ., konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İ., "Yetişin" diye bağırdı. Bu sırada Murat İ., eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İ., hızla evden çıktı.

Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali'yi bırakmayıp koruyan Elif İ., yere yığıldı. Murat İ. kaçınca Feyyaz B., saldırından yara almadan kurtulan oğlunu kadının kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan kadının cenazesi, yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İ., dün sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Murat İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Pişmanım” dedi. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen zanlı ifadesinde, “Cezaevindeyken beni aldattığını duyuyordum. Dışarı çıktıktan sonra da aynı şeyler konuşuldu. Bu iddiaları duyunca sinirlendim. Olay günü ise tartışmaya başladık. Bir anda gözüm karardı” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.