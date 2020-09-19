Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha

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Geçtiğimiz Ramazan ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almadan yemek dağıtımı yapan, Kurban Bayramı'nda kurban kesim yerlerindeki kasapları kaçtığı gerekçesiyle vatandaşları mağdur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir skandala daha imza attı.

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı

Koronavirüse karşı önlem almadan Ramazan ayında yemek dağıtıp salgına davetiye çıkaran, Kurban Bayramı'nda Kayaşehir'de büyükşehir belediyesine ait kurban kesim alanında kasapların kaçmasıyla vatandaşları mağdur eden İBB, bu sefer de İstanbul Yarı Maratonu'nda yine vurdumduymaz tavır ortaya koyarak bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı.

İBB koronavirüs "yayıyor"

17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu'nun kit dağıtım yeri olarak Atatürk Kent Ormanı'nı seçen İBB, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Koronavirüse karşı defalarca kez yapılan sosyal hareketliliğin en aza indirgenmesi uyarısına kulak tıkayan İBB, yine sorumsuzluğu nedeniyle ölümcül salgına davetiye çıkardı.

Vatandaşlar İBB'yi ti'ye aldı

Maratona katılmayı planlayan vatandaşlar İBB'ye sert dille tepki gösterip yer seçiminin tam bir fiyasko olduğunu belirtirken, kit dağıtım yerinin Yenikapı Etkinlik Alanı olması gerektiği yönün talepte bulundular.

Koronavirüs sürecinde Atatürk Kent Ormanı'nın ulaşım açısından sıkıntılı bir olduğunu da dile getiren vatandaşlar, "Ödül törenini de Aydos Ormanı'nda yapın bari" diyerek İBB'yi ti'ye aldı.

İşte vatandaşlardan İBB'ye gelen bazı tepkiler: