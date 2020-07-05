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Yerel

Bir insanı öldürebiliyor! Kırıkkale'de sarıkız örümceği paniği

Kırıkkale'de bir vatandaşın bahçesinde görülen; böcek, yılan ve kemirgenlerle beslenen ve zehriyle bir insanı bile öldürebilen sarıkız örümceği paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:02:00 -
Bir insanı öldürebiliyor! Kırıkkale'de sarıkız örümceği paniği

Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ve akrepleri bile avlayabilen zehirli sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde Hakan Çalman (35), evinin önünde 'sarıkız' örümceğini görünce tedirgin oldu, fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Oldukça zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğunda ve 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sarıkız; böcek, yılan, kemirgen gibi canlıları yiyerek besleniyor.

Bir insanı öldürebiliyor

Akrep de avlayabilen sarıkız örümceği oldukça tehlikeli canlılar arasında yer alıyor. Zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Çoğunlukla çöl bölgelerinde görülüyor. Saldırgan yapıya sahip olan sarıkız örümceği dünyada çöl bölgelerinde Türkiye’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülebiliyor.

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