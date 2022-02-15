CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini kıyaslayarak "Herkes sevdiğiyle…" notu düştüğü sosyal medya paylaşımına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Sn.Cumhurbaşkanımız hep sevdiğiyle evet. Kendinden çok sevdiği Devleti, Vatanı, Milleti ve Bayrağı için 4 günde koronayı bir kenara bırakıp ülkemiz için koşturuyor. CHP genel başkan yardımcısının seviyesi ancak bu kadar olur zaten. Bir insan adı ve soyadı ile ancak bu kadar zıt olur” dedi.