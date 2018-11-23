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Bir ilk olacak! Asgari ücretli komisyona girdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyonda asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi, komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak.

23 Kasım 2018 Cuma 07:00
Bir ilk olacak! Asgari ücretli komisyona girdi

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ise bu yıl bir ilk yaşanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 kişiden oluşan komisyonda bu yıl 16 kişi olacaklarını ve 16'ncı kişinin asgari ücretli olduğunu söyledi.

 Atalay şöyle konuştu: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeye sahip. Bunların 5'i işçiyi, 5'i işvereni, 5'i ise hükümeti temsil ediyor. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak."

Talep 2 bin liranın üstü

Yaklaşık 2 aydır asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatan Atalay, “Türk-İş asgari ücretin taraflarından biridir. Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2 bin lira olması, aralık ayındaki görüşmelerde de 2 bin lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2 bin liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 07:00
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