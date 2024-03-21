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Yerel Bir ilimizde eğitime 1 günlük ara verildi!
Yerel

Bir ilimizde eğitime 1 günlük ara verildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 22:16:00 -
Bir ilimizde eğitime 1 günlük ara verildi!

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır"

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